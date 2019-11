DJ IM FOKUS: Bernd von den Bass Elephants

× Erweitern FOTO: Viktor Leko DJ im Fokus

Kürzlich hat er noch als DJ bei der PROUD Wiesn für mächtig Bums gesorgt und alles gespielt, was die Pop-Kiste an Lieblingsmusik so hergab – ein grandioses Stelldichein von Kylie, Cher und Pink! Dass er aber auch anders kann und als Tech House DJ mindestens genauso viel drauf hat, zeigt er bei den Bass Elephants. Das DJ-Duo bestehend aus ihm und seinem Kollegen Stoyan Velkov, produziert seit vier Jahren gemeinsam Musik und ist vor allem im Club Neuraum zuhause.

Wir wollten noch ein bisschen mehr von Bernd erfahren und hier sind seine Statements.

Wie bist du zur Musik gekommen?

Eigentlich über den Umweg an der Bar. Ich habe über 10 Jahre in Bars in Clubs gearbeitet und Nacht für Nacht die Musik gehört. Irgendwann hab’ ich mir dann Gedacht, das Auflegen kann ich auch. – Die Songs kenn’ ich eh und ich bin ja sowieso nachts wach.

Was war dein erster selbstgekaufter Tonträger?

Das war eine Musikkassette von David Hasselhoff. Das Album hieß „Lookingfor Freedom”.

Was ist dein aktueller Hit auf dem Dancefloor?

„All Night” von Bass Elephants.

Wo kann man dich im November/Dezember live erleben?

Hauptsächlich in München im Club Neuraum oder auch im Aloft Hotel.

https://www.facebook.com/basselephants