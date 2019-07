CSD-PARTY: Rathausclubbing

× Erweitern Foto: CSD München München Rathaus Fahne

Pop, House, Electro, ja sogar Tanzmusik: Hier ist alles drin, was das Partyherz höherschlagen lässt. Das Rathausclubbing ist seit 14 Jahren eine zuverlässige Größe beim Münchner CSD, Partymagnet für Münchner sowie auswärtige Gäste – und nicht zuletzt wichtige

Foto: M. Rädel Discokugeln

Einnahmequelle des Veranstalters. Auch in diesem Jahr stehen sechs Dancefloors zur Verfügung, von Pop über Elektro bis Ballroom ist vieles geboten. Natürlich sind alle Karten längst vergriffen, doch es gibt Hoffnung: Jene, die im Vorverkauf kein Glück hatten, können auf gutes Wetter hoffen. Dann nämlich wird ein weiteres Kontingent freigegeben, das am CSD-Samstag ab 11 Uhr am Infopoint neben der Showbühne auf dem Marienplatz verkauft wird. Eventuelle Restkarten gibt’s an der Abendkasse.

Weitere Infos finden sich auf www.csdmuenchen.de und bei Facebook.

13.7., Rathaus München, Marienplatz, 23 Uhr, Eintritt: 25 Euro