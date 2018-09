× Erweitern Foto: Marco Gorgoroso JamaicaSuk

Neben der einzigartig ausgelassenen Stimmung wird auch wieder für erstklassiges Techno-Booking gesorgt. So werden dieses Mal die Brüder von Glaskin zugegen sein, die mittlerweile fest unter den Fittichen des renommierten Labels Hotflush sind. Jamaica Suk spielt ihr Debüt in München, Blitz-Support gibt es von Roland Appel, während im Nebenraum all night long Tiefschwarz auflegen.

22.9. Blitz Club, Museumsinsel 1, www.blitz.club