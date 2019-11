Congratulations, NY.Club!

× Erweitern Foto: privat Ken Koch_NY.Club

Fast 89.000 Partypeople haben in den letzten Woche beim Munich Nightlife Award 2019 abgestimmt. Nicht zum ersten Mal schnitt der traditionsreiche (und einzig verbliebene) Münchner Gay Club dabei super ab: Nachdem dessen "Luxuspop" beispielsweise 2018 den Sieg in der Rubrik Veranstaltungsreihen holte, hat es diesmal die komplette Location geschafft. In der Elisenstraße 3 ist die Freude jedenfalls gross! "Ich bin einfach überwältigt und danke allen loyalen Gästen, Freunden und der NY-Family", so Inhaber Ken Koch in einer ersten Reaktion auf Facebook. Wir freuen uns mit! Alle Ergebnisse: www.munichnightlifeawards.de