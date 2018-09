Beer-Bam-Boom!

× Erweitern Foto: Mark Kamin

„O’zapft is!“ Wenn Oberbürgermeister Dieter Reiter am 22. September diesen berühmten Satz in Mikrofone und Kameras ruft, dann hört den auch die queere Szene und macht sich bereit für ihren Auftritt in Lederhosn und Dirndl. Denn seit vielen Jahren hat sie sich ihren Platz beim größten Volksfest der Welt gesichert. Hier ein Überblick über die Wiesn-Events in Rosarot. Wir sagen „Prost!“ !

Gleich am Tag nach besagtem Anstich findet der größte Event der Community statt: Dann finden sich Tausende im Zelt der Bräurosl ein, um beim „Gay Sunday“ zu feiern und zu flirten. Hier schaut auch der OB persönlich vorbei und dirigiert ein Ständchen für die Gemeinde. Die Initialzündung für diesen Tag gab der schwule Leder- und Fetischclub MLC schon vor über vierzig Jahren, als er (damals noch im Armbrustschützenzelt) einen Balkon für seine Mitglieder reservierte. Schon bald zog man zur Wirtefamilie Heide in die Bräurosl, wo sich die queere Community Jahr für Jahr in immer stärkerem Maße dazugesellte. Heute ist das 7.000 Personen fassende Zelt an diesem Tag spätestens ab dem frühen Nachmittag fest in queerer Hand und immer das erste, das wegen Überfüllung geschlossen werden muss. (23.9., ab 9 Uhr, Bräurosl)

× Erweitern Foto: Mark Kamin

Wer am Sonntag womöglich nicht reingekommen ist, der versucht es tags darauf beim „Rosl-Montag“, wo sich die Gay-Szene ganz unverbindlich im Biergarten der Bräurosl beziehungsweise unter dem Balkon im hinteren Teil des Zeltes trifft. Die Initiative dazu hat ein privater Freundeskreis übernommen. Es gibt keine Reservierungen oder Tickets, nur einen entspannt-fröhlichen Abend für alle, die dabei sein wollen. (24.9., ab 15 Uhr, Bräurosl)

× Erweitern Foto: Mark Kamin

Zur zweiten „PROUD Business Wiesn“ lädt die Diversity Tourism GmbH am Sonntag, dem 30. September Business Professionals ins Armbrustschützenzelt. Nach einem Warm-up im Aloft-Hotel, exklusiv für Mitglieder der Netzwerke, sind ab 17 Uhr im Zelt auch Partner und andere LGBTIQ*-Unternehmer sowie Freiberufler willkommen. Alle Infos und Tickets unter www.proud.business(30.9., 17 Uhr, Armbrustschützenzelt).

× Erweitern Foto: Mark Kamin

Prosecco-Wiesn“ das andere ganz große Highlight im rosa Oktoberfest-Kalender. Auch in diesem Jahr wird am zweiten Montag (1.10.) das Zelt der Fischer-Vroni zur mehrheitlich queeren Partymeile. Das ganz besondere Schmankerl ist der abendliche Auftritt diverser Münchner Dragqueens und Travestiekünstler zusammen mit der Hauskapelle Sepp Folger. Wer sicher drin sein will, sollte seine Plätze schon mittags besetzen, abends ist mit Wartezeiten zu rechnen. (1.10., ab 11 Uhr, Fischer-Vroni).

× Erweitern Foto: Mark Kamin

Zum Abschluss des Oktoberfestes trifft sich die Szene ab dem frühen Nachmittag ganz zwanglos im Schottenhamel-Zelt. Die ersten Tische werden vor der Warmküche (!) belegt, danach breitet sich die Familie in alle Richtungen aus. Ein stimmiger Abschluss der Wiesn 2018! (7.10., Schottenhamel, ab 12 Uhr)