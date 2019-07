Sommer total am Flamingo Beach

× Erweitern Foto: Lovepop Flamingo Beach_FoxyFewShe&GiaLaRue

Tonnenweise Sand, Beachdeko mit echten Palmen, Liegestühle, Grill und eine Shisa Lounge. Was will man mehr? "Da geht doch noch was!", dachte sich Partyveranstalter Jürgen Endres und hellt die Stimmung an seinem Flamingo Beach mit einer Cocktail Happy Hour und den Drags von Puppets Events (Bild) auf. Dazu steuert Resident-DJ NT musikalisch mehr in Richtung Urlaub und Strandfeeling kurvt dabei aber gewohnt freaky, funky und chaotisch-exzellent durch alle Genres. Beachoutfit ist erwünscht! Also nix wie Strohhut auf, Bermudashorts an und auf zur luftigsten Lovepop aller Zeiten! Da die Open-Air-Party leider um 22:00 Uhr enden muss, geht’s ab 22:30 Uhr indoor im "Weißen Lamm" (Theaterviertel) bei freiem Eintritt mit fluffiger Lovepop-Mucke weiter.

Flamingo Beach, Samstag, 3.8. 16 bis 22 Uhr, Kultstrand Augsburg, Proviantbachstr. 1; Afterparty ab 22:30 Uhr, Weißes Lamm, Ludwigstr. 23 www.lovepop.info