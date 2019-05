Augsburg: Lovepop total – drei Partys

× Erweitern Foto: Lovepop / DJane Nicination DJane Nicination DJane Nicination

Im Wonnemomat Mai präsentiert die Lovepop Partyspaß am laufenden Band.

Los geht’s am 4.5. zur FABRIQUE D´AMOUR, der LGBTQ-Nacht, in der Rockfabrik. In den heiligen Hallen des Rock erwartet das queere Publikum an diesem Abend Pop, Dance, House, Black & Queer Classics. An den Decks: Drag Djane Carrie Gold (Hannover, Berlin) sowie Lovepop Mastermind DJ NT! Auf dem zweiten Floor gibt es Techno, Progressive & Minimal mit DJ Jayston und seiner „Charlie & die Ravefabrik“-Crew! Neben Welcomeshot bis 0.30 Uhr und diversen Getränkespecials die ganze Nacht über, erwartet euch ein integriertes Café, Bistro und Gaming Center.

Am 18.5. ist es dann endlich soweit! Die erste Lovepop in der neuen und mittlerweile dritten „Kantine“ steht an. Der Kellerclub liegt jetzt megazentral am Königsplatz in den ehemaligen Räumlichkeiten des Yum Club- Auf dem Mainfloor gibt zum Debut in der neuen Location DJ Kev Cue aus Bern alles und sorgt mit Lovepop Resident DJ NT für eine tanzbare Mischung aus Pop, Dance und Queer Classics. Auf dem Bootylicious Nebenfloor gibt es HipHop, Blackbeats, R&B, Reggaeton & Trap mit der bezaubernden DJane Nicination, bekannt von den Pink Heaven oder Queer Rooftop Parties München. Weiteres Highlight: Der Eurovision Song Contest wird ab 20.30 Uhr live übertragen!

× Erweitern Daumen drücken für Sisters am 18.5. in der Kantine in Augsburg. Lovepop!

Und last but not least steigt am 29.5. (Vorfeiertag) im Panda Club im Theaterviertel die PINK PANDA 90ies Edition. Eine Zeitreise ins schrille Jahrzehnt verspricht DJ Mario aus dem White Noise Stuttgart mit seiner schrägen Mischung aus Pop und Eurodance von Kult bis Trash der Neunziger. Party up!

4., 18., 19.5. Lovepop-Partys, weitere Infos: www.lovepop.info