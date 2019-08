Tendenziell Sexuell – Outdoor Summer Special

Nach ihrem Auftakt im Juli kommt die queere Party im Backstage-Klub mit dem animierenden Namen „Tendenziell Sexuell“ zurück.

Foto: Lovepop DJ James Munich

Diesmal mit einem Sommer Special ab 18 Uhr draußen im Freien! Die Musik kommt abermals vom grandiosen DJ James Munich (Foto). Außerdem gibt es einen Special Guest: Drag Queen Lexy Heart gibt sich die Ehre!

Für das ultimative Sommergefühl werden große Planschbecken und Grills aufgestellt (das Grillgut ist selbst mitzubringen, Kohle und Grillanzünder werden gestellt). Wenn das nicht genügend Argumente sind, um sich einen tollen Abend mit Freunden zu machen! Like ice in the sunshine …

17.8., Tendenziell Sexuell, Backstage, Reitknechtstr. 6, München, 18 Uhr, fb.me/tendenziellsexuell