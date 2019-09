14 Jahre NY.Club

× Erweitern Foto: NY.C NY.C Interieur

Der Oktober ist für Partymacher Ken Koch Geburtstagsmonat. Seit 14 Jahren feiert er in diesem Monat zwar nicht den eigenen, aber den Geburtstag seines Clubs NY.C, dessen Wurzeln als "New York" tief in die schwule Geschichte Münchens zurückreichen. Eine Geschichte, an der Ken übrigens zu jeder Zeit beteiligt war.

Die Party steigt mit DJ Alex Lo (Mexico), der vielen noch von der CSD Closing-Party ein Begriff sein dürfte. Was Ken und seinem Team sonst noch als Geburtstagsüberraschung planen, davon lasst euch am besten vor Ort überraschen. Eines steht fest: Es wird ein rauschendes Fest!

Samstag, 19.10., NY.Club, Elisenstr. 3, 23 Uhr, www.ny-club.de