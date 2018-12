× Erweitern Foto: Nils Schwarz Xavier_Darcy

In München kennt man den englisch-französischen Singer-Songwriter nach mehreren Konzerten in Klubs und beim Theatron MusikSommer bereits. Im Rest der Republik war man aber doch erstaunt, als Xavier Darcy mit seinem Song „Jonah“ bei der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest den zweiten Platz belegte. Jetzt geht Xavier Darcy wieder auf Tour. Mit einigen neuen Songs kehrt der quirlige Wahlmünchner in die Klubs zurück und arbeitet bereits an seinem nächsten Album.

15.12., Muffathalle/Ampere, Zellstr. 4, 19:30 Uhr, www.muenchenticket.de