We Are Part Of Culture

Foto: www.wearepartofculture.de Part of Culture

Die bundesweite Wanderausstellung „WE ARE PARTOF CULTURE“ tourt seit September vergangenen Jahres durch deutsche Hauptbahnhöfe. Organisiert vom gemeinnützigen „Projekt 100% Mensch“ möchte sie mit der Opferrolle aufräumen, auf die LGBTIQ*-Menschen in Gegenwart und Vergangenheit durch Diskriminierung, Verfolgung oder physische Gewalt reduziert werden. Gezeigt werden über dreißig Porträts von LGBTIQ*-Persönlichkeiten, die die Gesellschaft und Kultur positiv beeinflusst haben. Die Porträts wurden von namhaften Künstlerinnen und Künstlern gestaltet – Ralf König hat zum Beispiel Alexander den Großen gezeichnet. Jetzt kommt die Ausstellung ins Leo-Land, und zwar vom 12. bis 25. Juli an den Münchner Hauptbahnhof. Übrigens: Die Ausstellung wurde speziell für Schulklassen ab der 8. Jahrgangsstufe konzipiert. Material zur Vor- und Nachbereitung wird kostenlos an Lehrkräfte und Mitarbeitende aus dem sozialpädagogischen Bereich abgegeben.

