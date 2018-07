× Erweitern Foto: Salzgeber Cecile

Der Filmevent im Mathäser erwartet seine Besucherinnen diesmal mit der romantischen Komödie „Verrückt nach Cécile“. Die Geschichte ist schnell erzählt: Frau verliebt sich in Frau, Frau küsst Frau, viel Verwirrung und ein bisschen Drama. Der witzige Streifen der Regisseurinnen Océane Michel und Cyprien Vial wird im Original mit französischen Untertiteln gezeigt. Im Vorfeld erwartet euch eine Verlosungsaktion zugunsten der Begleitung von geflüchteten Lesben beim Lesbentelefon e. V., nach dem Film steht DJane Eléni beim Get-together in der 35m(m)² Bar & Loungean den Plattentellern und feiert gemeinsam mit der lesbischen Community den Auftakt des CSD-Wochenendes im Mathäser Filmpalast. Tickets gibt es für 7,50 Euro (plus VVK-Gebühr) unter www.mathaeser.deoder direkt an der Kinokasse.

13.7., Mathäser Filmpalast, Bayerstr. 3 – 5, 20 Uhr, www.mathaeser.de