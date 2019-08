× Erweitern Martin Kippenberger Das Lenbachhaus und seine Mitte September auslaufende Ausstellung BODY CHECK ist Teil der Various Others. (LEO berichtete) Foto: Martin Kippenberger, Ohne Titel (aus der Serie Das Floß der Medusa), 1996, Öl auf Leinwand,150 cm x 180 cm, Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne

Foto: Wolfgang Tillmans. Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne/New York Lutz & Alex sitting in the trees Schwule Subkulturkunst mit Weltruhm: Werke von Wolfgang Tillmans (LEO Dossier) sind im Museum Brandhorst zu sehen und Teil der Various Others. Wolfgang Tillmans, Alex & Lutz climbing tree, 1992 from: Buchholz & Buchholz Installation 1993, 1993 Udo and Anette Brandhorst Collection, © Wolfgang Tillmans. Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne/New York

Ab dem 12. September geht das Münchner Forum für zeitgenössische Kunst zum zweiten Mal an den Start. „Various Others" präsentiert einen Monat lang nationale und internationale KünstlerInnen in 22 Museen, Galerien und Off Spaces der Landeshauptstadt.

An den Eröffnungstagen vom 12. bis 16. September erwartet Various Others* Gäste aus der ganzen Welt: Galerien aus Hamburg, London, Rom, New York oder Shanghai eröffnen mit ihren Gastgebern am Freitag, den 13. September, ebenso die Projekträume mit Gästen aus Köln, Cluj, Amsterdam, São Paulo, aus Südkorea oder Portugal. Zudem sind Ausstellungseröffnungen des Lenbachhaus München, der Sammlung Goetz und des Haus der Kunst integriert.

Das Museum Villa Stuck beteiligt sich mit einem Screening nebst Künstlerinnengespräch zur laufenden Ausstellung, das Museum Brandhorst im Rahmen seines Jubiläumsjahres mit einem Panel zu hybriden Institutionsmodellen und deren Veränderungen angesichts einer zunehmend global agierenden Kunstwelt. Der Espace Louis Vuitton wird ein Screening zur Ausstellung geben, die Pinakothek der Moderne lädt zu Publikumsgesprächen ein und das Auktionshaus Karl & Faber sowie das Kaufhaus Ludwig Beck engagieren sich mit Sonderprogrammen.

Flankiert von der öffentlichen Opening Party sowie speziell für Fachpublikum organisierten Stadttouren, werden Dialog und Austausch zwischen Sammler*innen, Künstler*innen, Kurator*innen, Medienvertreter *innen, zwischen Protagonisten und Interessierten beflügelt.

www.variousothers.com

× Erweitern Foto: VFAMK e.V. Various Others Auf den Hund gekommen ist die Galerie Klüser für Various Artists. Foto: William Wegman, Qey, 2017 Pigment print, 111,76 x 86,36 cm, Copyright William Wegman, Courtesy Sperone Westwater Gallery