Tribute To Freddy

Freddie Mercury war einer der bedeutendsten Rocksänger unserer Zeit und hat zusammen mit seiner Band Queen die jüngere Musikgeschichte geprägt wie kaum ein anderer. Die eigens produzierte Live-Show „A Tribute to Freddie Mercury“ ist eine Hommage an den großen Entertainer der Rockmusik. Das Rock-Spektakel nimmt mit allen großen Hits und einer aufwändigen Lichtshow nicht nur Queen-Fans mit auf eine Reise in die Glanzzeiten der Kultband.

9.6., Circus Krone Bau, Zirkus-Krone-Str. 1-6, 20 Uhr, www.kulturgipfel.de