× Erweitern Foto: Anna McCarthy TomWu

Der Münchner Tom Wu singt, spielt Schlagzeug und bedient Synthies gleichzeitig. Energisches Trommelspiel, schwere Synthie-Bässe, psychedelische Klänge, ein Trompetenriff hier, eine Flötenmelodie dort, und über allem Tom Wu's eindringlicher Gesang.

Das Ganze erfüllt von einer ganz eigenen New Wave-Kühle, echt und inhaltlich ausgeprägt. Tom Wu begeistert seine Fans, denn er hat etwas zu sagen und zwar zu Dingen, über die die wenigsten gerne ehrlich sprechen. So singt er über verdrängte Ängste, Obsessionen, Begierden, über Sex und Hedonismus.Mitgewirkt an seinem neuen – übrigens erst zweiten – Album haben u. a. Micha Acher (The Notwist), Dizzy Errol sowie Nick McCarthy, alles Namen, die für Qualität stehen.Tom Wu begeistert seine Fans einmal mehr mit Liedern wie „Cocaine Champagne“ und „Memphis, Tennessee“ von seinem neuen Album „All You Want“. Nu Wave wird hier zur Kunst!

22.6. Gutfeeling Festival, München, www.tomwu.bandcamp.com