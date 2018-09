Thomas Hermanns’ Boyband-Show

× Erweitern Foto: K. Heimberg Boybands Forever

Foto: M. Rädel Thomas Hermanns

Tanzpop oder auch große Balladen, was wäre die Welt ohne die Untermalung schmucker singender Jungs?

„BOYBANDS FOREVER“ ist eine Musical-Show, die die Zuschauer das Phänomen und sein Erfolgsgeheimnis miterleben lässt – „Step by Step“ und Hit für Hit. Zusammen mit einem erstklassigen Cast begibt man sich auf eine spannende Rundreise durch die Jahrzehnte. Vierzig Hits der wichtigsten Boybands wie Backstreet Boys, Take That, East 17, New Kids on the Block, Boyzone, N’Sync und One Direction werden hier von einer klasse Band und natürlich mit perfekten Tanzeinlagen präsentiert. „You want it that way“, „Babe“.

www.boybands-forever.de, www.semmel.de