The Boys Are Back In Munich

„Boybands Forever“ – nach der umjubelten Uraufführung im vergangenen Jahr ist die Show zurück im Deutschen Theater. Ab 11. Oktober heißt es: The Boys Are Back In Town! Ob New Kids on the Block, Take That, Backstreet Boys oder One Direction – nichts polarisiert und fasziniert so sehr wie Boybands. Seit Generationen verkaufen sie weltweit Millionen Tonträger und brechen mindestens ebenso viele Herzen. Riesenerfolge, Massenhysterien, ungebrochene Begeisterung und unsterbliche Popsongs. „Boybands Forever“ nimmt dich mit auf eine aufregende Welt- und Zeitreise, entfacht das Boyband-Feuer neu und vereint die besten Songs in einer großartigen Liveshow.

Was ist es, das den Zauber „Boyband“ ausmacht, die Emotionen auslöst? Welche Rolle spielen die Charaktere, die Outfits, die Videos? Die Neugierigen werden verstehen, die Töchter die Jugend ihrer Mütter nachempfinden, und die Fans dürfen endlich mal wieder Fan sein: Zwei Stunden voller Choreografie, beeindruckender Dance-Moves und cooler Styles, aber auch viel Spaß, Selbstironie und vor allem einzigartige Melodien mit den so besonderen Gesangsharmonien.

Zusammen mit einer erstklassigen Band und Cast werden bei „Boybands Forever“ all die großen Hitsder wichtigsten Boybands präsentiert: mit den Top Ten Erfolgen der Backstreet Boys, Take That, East 17, New Kids on the Block, Boyzone, N’Sync und One Direction.

10. – 14.10., Deutsches Theater, Schwanthalerstraße 13, www.deutsches-theater.de