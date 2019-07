Regenbogenfamilien im Fokus

× Erweitern Foto: Michaela Auer Regenbogenfamilien

Auch 2019 zeigt die Münchenstift GmbH als Trägerin städtischer Alten- und Pflegeeinrichtungen eine Ausstellung zur PrideWeek. „Regenbogenfamilien“ präsentiert unterschiedliche Familienmodelle von lesbischen Müttern und schwulen Vätern. Für die Ausstellung interviewte Michael Härteis acht Familien, deren Kinder mit zwei Müttern, zwei Vätern, mit nur einem Elternteil oder in einer Mehrelternschaft leben. In Interviews erklären die Eltern die verschiedensten Wege zur Erfüllung ihres Kinderwunsches. Die Aufnahmen von Fotografin Michaela Auer lassen die Besucher am Alltag der Familien teilhaben. Die Ausstellung „Regenbogenfamilien“ wird nicht zufällig zum CSD eröffnet, denn sie will auch auf bestehende Schwierigkeiten und Problematiken wie zum Beispiel eine fehlende Anpassung des Abstammungsrechts hinweisen.

11.7. (Vernissage), Haus St. Josef, Luise-Kiesselbach-Platz 2, 16 Uhr, www.muenchenstift.de