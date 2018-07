× Erweitern Foto: Pixabay / igorovsyannykov, gemeinfrei Analogue

„Reclaim The Streets“ (zu deutsch: „Erobert die Straßen zurück!“) ist eine Forderung der Street-Art-Bewegung, die zahllose Künstlerinnen und Künstler anregt, ihre Werke oft illegal im öffentlichen Raum anzubringen. Eine ähnliche, aber weniger dauerhafte Idee verfolgen die Macher des queeren Kurzfilmfestivals „styxX“: Sie wandern mit dem Projektor durchs Viertel und projizieren queere Kurzfilme, Clips oder Filmausschnitte an geeignete Projektionsflächen. Entlang geschichtsträchtiger Orte in werden die Filme von Einführungen in die queere Geschichte begleitet und reflektieren den Wandel des Viertels.

12.7., Gärtnerplatz, 21:30 Uhr