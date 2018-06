raster-noton im Lenbachhaus

× 1 von 3 Erweitern Foto: Lenbachhaus Raster Noton White Circle × 2 von 3 Erweitern Foto: Lenbachhaus Raster Noton White Circle × 3 von 3 Erweitern Foto: Lenbachhaus Raster Noton White Circle Prev Next

Raster-Noton, mit vollem Namen raster-noton. archiv für ton und nichtton, ist ein idiosynkratisches Label, das zwanzig Jahre lang von Carsten Nicolai, Olaf Bender und Frank Bretschneider, Aka Alva Noto, Byetone und Komet geführt wurde. Der Fokus lag dabei auf computergeneriertem Sound-Design und digitaler Ästhetik.

Neben den Produktionen der Labelbetreiber arbeitete man mit Größen wie Mika Vainio, Ilpo Väisänen (aka Pan Sonic), Wolfgang Voigt und Scanner. Nach zahlreichen gefeierten Musikveröffentlichungen, Buchprojekten, Installationen und Performances – unter anderem im Berliner Berghain oder für Festivals wie Sónar, Mutek und Signal – hat raster-noton längst Kultstatus. Seit 2017 agiert das Musiklabel in zwei Teilen, wobei raster-media von Olaf Bender und NOTON von Carsten Nicolai geführt wird. Unter raster-noton realisiert man weiterhin gemeinsame Projekte wie die vom 10. Mai bis 8. Juli im Kunstbau des Lenbachhauses gezeigte Licht- und Sound-Installation „white circle“. Dort sind Leuchtstoffröhren in einem Kreis montiert, die auf Musik von Alva Noto, Frank Bretschneider, Byetone und Kangding Ray reagieren. Je nach Musikstück wird der Raum unterschiedlich illuminiert und die Interaktion zwischen Architektur, Licht und Sound neu ausgerichtet. Alle Kompositionen sind mehrkanalig und wurden eigens für die Installation entwickelt, sodass der Zuschauer den Sound und dessen visuelle Konsequenzen möglichst unmittelbar erfahren kann. 27 im Raum verteilte Lautsprecher werden so bespielt, dass der Klang selbst zur plastischen Raumerfahrung wird. Die Installation kann man täglich von 13 bis 20 Uhr besichtigen, zudem ist der Eintritt kostenlos. Also nichts wie hin!

10.5. – 8.7.,13-20 Uhr Kunstbau Lenbachhaus, Luisenstr. 33, www.lenbachhaus.de/ausstellungen/white-circle/