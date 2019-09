Queeres Film Festival München goes "Riot"

× Erweitern Filmstill Matthias & Maxime by Xavier Dolan Filmstill Matthias & Maxime by Xavier Dolan

13 Langfilme, ein Kurzfilmabend mit Talks, dazu ein Gender-Workshops und Partys: Das ist das 4. Queer Film Festival, das vom 16. bis 20. Oktober in München stattfindet. Gemeinsam ist diesen Filmen allen, dass "queer" dabei kein Abgrenzungsmerkmal ist, sondern nur die Einzigartigkeit der Perspektiven verdeutlicht, aus der sich jeder Film auf ganz eigene und einzigartige Weise mit universell menschlichen Themen wie Erwachsenwerden, Identität oder auch Elternschaft beschäftigt.

Mit der Schirmherrschaft des neuen Kulturreferenten Anton Biebl und dem neuen Großsponsor Flughafen München ist des dem QFFM-Team zudem gelungen, sich weitere, starke Partner an die Seite zu stellen.

Auch ein politisches Signal soll von diesem Filmfestival ausgehen. Nicht zuletzt deshalb haben die MacherInnen von QFFM und dem Münchner Verein Queer Culture e.V. die Tage unter das Motto "Riot" gestellt. "RechtspopulistInnen auf der ganzen Welt möchten alternative Lebensweisen und -welten verschwinden lassen und an den Rand drängen", so Festivalleiterin Syla Häutle. "Gewalt, Gefängnis und Folter sind in Teilen der Welt immer noch Alltag im Leben von LGBTIQ*-Menschen und selbst in Europa sind Minderheiten für Teile der Gesellschaft wieder scheinbar legitime Ziele von Aggression und Hass geworden. Wir möchten mit unserem Festival dazu beitragen, dass alternative Perspektiven nicht verschwinden, sondern als lebendige und gleichberechtigte Sicht- und Lebensweisen in der Gegenwart existieren."

Alle Infos online, das Programmheft ist als Download unter www.qffm.de erhältlich, dort sind auch Tickets online buchbar.

16.10., Festivaleröffnung@HFFM, Bernd-Eichinger-Platz 1, 19 Uhr

17.-20.10., Filmprogramm im City/Atelier-Kino, Sonnenstr. 12, diverse Spielzeiten

19.10. Workshop Beyond Colors, Bellevue di Monaco, Müllerstr. 2, 14:30 Uhr

19.10. Queer Party, Folks Club, Thalkirchner Str. 2, 23 Uhr