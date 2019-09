QueerART #2 in Nürnberg

× Erweitern Foto: Christoph Hinkel Between Fairies I B-Roll

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe 2016 war es nur noch eine Frage der Zeit, wann QueerART #2 an den Start geht. Ab dem 11. Oktober ist es soweit: Im Kulturzentrum "südpunkt" stellen zahlreiche KünstlerInnen ihre Werke aus. Unter anderem ist Holger Edmaiers bekanntes Kunstprojekt WE ARE PART OF CULTURE - 100% MENSCH zu sehen oder die Drag-Fotografien von Chrsitoph Hinkel (Bild). Ob Fotografie, Film, Bildende Kunst, Gesang oder Tanz - hier ist jede künstlerische Ausdrucksform willkommen. Darüber hinaus gibt es Vorträge, Lesungen und Talks zu unterschiedlichen Aspekten queeren Lebens. Da lohnt sich auch für MünchnerInnen ein Abstecher zu den fränkischen Nachbarn! Das komplette Programm gibt´s online unter www.queerfranken.de/queerart

11. bis 31.10., südpunkt, Pillenreuther Str. 147, Nürnberg, www.suedpunkt-nuernberg.de

QueerART #2 ist eine Kooperation von Queer Franken und Queer Culture Nürnberg in Zusammenarbeit mit KUF im südpunkt und mit Unterstützung des Bundesprogrammes "Demokratie leben!"