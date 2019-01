× Erweitern Foto: Christoph Kassette TomGaebel

Er ist Bandleader, Entertainer – und als Sänger mit einer großartigen Stimme ausgestattet: Tom Gaebel macht Musik wie niemand sonst. Mit ausgefeilten Arrangements erinnert sein Sound an die goldene Ära, in der man noch in großen Studios in großer Besetzung großartige Songs aufgenommen hat. Sein Album „Perfect Day“ verbindet stilvoll großes Las-Vegas-Entertainment mit modernen Big-Band-Sounds.

18.1., Prinzregententheater, Prinzregentenstr. 1, 20 Uhr, www.muenchenmusik.de