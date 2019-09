Party und Kultur am Gärtnerplatz

× Erweitern Foto: Christian POGO Zach Gärtnerplatzfest

Nach seiner „Kunstpause“ 2018 findet das Gärtnerplatzfest in diesem Jahr wieder statt und bildet am 14. und 15. September den Abschluss der sommerlichen Straßenfestsaison im Viertel. Zwei Tage lang wird auf Münchens schönstem Innenstadtplatz gefeiert, dabei gibt es neben Gastroständen auch Infozelte von Vereinen und Initiativen aus dem Viertel sowie die große Showbühne, die ein ebenso unterhaltsames wie anspruchsvolles Programm bereithält. Der Samstag steht ganz im Zeichen der Insel Mauritius: Nach einem Besuch des Gärtnerplatz-Orchesters wurden dort Freundschaften geschlossen, außerdem soll in Port Louis die älteste Oper der südlichen Hemisphäre wiedereröffnet werden. Mit dem Erlös einer Tombola, bei der es zwei Reisen nach Mauritius zu gewinnen gibt, möchten die Veranstalter Instrumente spenden und den Wiederaufbau fördern.

Höhepunkt des Programms dürfte das Festkonzert mit dem Ensemble und Orchester des Gärtnerplatztheaters sein, das am Sonntagabend um 19:30 Uhr stattfindet. Heuer stehen unter anderem Werke von Mozart, Puccini, Strauss und Bernstein auf dem Programm, aber auch moderne musikalische Schmankerl wie die „Star Wars“-Suite. Das Festkonzert wird höchstpersönlich von Staatsintendant Josef E. Köpplinger moderiert.

„Deutsche Eiche“ feiert auf der Reichenbachstraße

Die „Deutsche Eiche“, jahrelang mit großem Gastrostand auf dem Rondell vertreten, erweitert das Gärtnerplatzfest erstmalig um die Reichenbachstraße vor dem Hotel. Dort werden Biergarnituren und Sonnenschirme stehen, DJ James Munich sorgt für stimmungsvollen Sound. Am Sonntag gibt’s hier Frühschoppen schon ab 10 Uhr.

Übrigens: Die Rückkehr des Pestalozzistraßenfestes, in der Szene heiß diskutiert und herbeigesehnt, ist zumindest 2019 nicht zu erwarten – uns liegen keine Informationen vor, auch beim Bezirksausschuss ist bis zum Redaktionsschluss kein entsprechender Antrag eingegangen.

14. und 15.9., Gärtnerplatz München, Sa: 14 – 24 Uhr, So: 14 – 22 Uhr