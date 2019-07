Old but Gold!

Priscilla

Travestiekünstler-Millieu in Down-Under erzählt. Der längst in den Himmel der Filmkulte aufgestiegene Streifen wurde als Low-Budget Film produziert und entpuppte sich als Überraschungserfolg in den Kinos. Er entstand in den 90er Jahren als die HIV-Welle Ihren Höhepunkt erreichte. Nicht zuletzt wurde schwul sein mit HIV infiziert gleich

Priscilla

gestellt. Als Statement der aktiven Schwulenszene in Sydney, entschied sich der Regisseur Stephan Elliot diesem Gedanken entgegen zu wirken. So entstand ein Muss für jeden Drag-Liebhaber. Namensgeber ist der abgetakelte Bus „Priscilla“ mit dem die drei Travestie-Künstler quer durch die Einöde reisen. Majestätisch erobert der ausrangierte Schulbus das australische Outback. Untermauert wird die Musicalversion mit Disco-Hits aus den 70er und 80ern wie „It´s Raining men“, „Girls just want to have fun“ und „Go West“. Eine Menge Gay Klischees und diverse Drag-Queen Shows sorgen für stimmungsvolle Unterhaltung parallel zur herzerwärmenden Suche nach Liebe und Freundschaft.

× Erweitern Priscilla Namensgeber des Stücks ist der ausrangierte Schulbus „Priscilla“

Nach erfolgreichen Zwischenstopps am Broadway und Londoner West End kommt das preisgekrönte Jukebox Musical nun wieder nach München.

Ab 15.7., PRISCILLA – KÖNIGIN DER WÜSTE, Gärtnerplatztheater, Gärtnerplatz 3, München, 19:30 Uhr