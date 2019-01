Nashville im Muffatwerk

× Erweitern Foto: Global Concerts Charles Esten

Alle Liebhaber der US-Serie „Nashville“ sollten hier hellhörig werden: Charles Esten, der Deacon Clayburne spielt, kommt am 29.1. mit seinen Songs nach München. Kenner der Serie werden bestimmt viele Stücke heraushören können, denn für einen Großteil des Soundtracks war Esten auch als Songwriter tätig. Neben seiner Rolle in „Nashville“ hat er übrigens auch schon in „Star Trek“, „Emergency Room“ oder „The Mentalist“ mitgespielt. Zudem ist er für einen eigentümlichen Guinness-Rekord verantwortlich: Er veröffentlichte während seiner Aktion „Every Single Friday“ 54 Singles in 54 Wochen.

29.1. Muffathalle, Zellstraße 4, 19 Uhr, www.muffatwerk.de