Am 28.1. zeigt die queere Kinoreihe die Preview des us-amerikanischen Streifens „Green Book – eine besondere Freundschaft“ (OmU). Der New Yorker Pianist Dr. Don Shirley ist 1962 auf Konzertreise in die Südstaaten der USA. Als Fahrer durch die wenigen Orte, in deren Restaurants auch schwarze Gäste willkommen sind, engagiert er den Italo-Amerikaner Tony Lip. Während der langen Reise entwickelt sich langsam eine Freundschaft zwischen den beiden gegensätzlichen Männern...

28.1., Atelier-Kino, Sonnenstr. 12, 21:15 Uhr, www.city-kinos.de