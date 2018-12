Mit den Tiroler Festspielen Erl ins neue Jahr!

× Erweitern Foto: Tiroler Festspiele La Bohème

Am 26. Dezember 2018 starten die Tiroler Festspiele Erl in ihre 7. Wintersaison im modernen Festspielhaus. Zwischen Kufstein und Rosenheim gelegen locken die Festspiele jedes Jahr mehr Besucher um Musik und Kunst zu erleben. Dieses Jahr starten die Festspiele weihnachtlich mit Puccinis „La Bohème“, unter der Leitung von dem international renommierten Dirigenten Paolo Carignani. Nach Auftritten an der Metropolitan Opera New York oder der Bayerischen Staatsoper eine hochkarätige Nachbesetzung. Mit Bellinis „La Sonnambula“ und Rossinis „L’occasione fa il ladro“ folgen zwei Premieren aus dem klassischen Opern-Repertoire, die sich unter der musikalischen Leitung des Belcanto-Experten Friedrich Haider und des Nachwuchs-Dirigenten Patrick Hahn zu zwei weiteren Höhepunkten der Festspiele entwickeln werden.

Das neue Jahr wird fulminant eröffnet mit dem Shooting-Star der Dirigentinnen-Szene: Oksana Lyniv. Die 39-jährige Chef-Dirigentin der Oper Graz präsentiert ein buntes Programm aus unterschiedlichsten Opern.

× Erweitern Foto: Tiroler Festspiele Festspielhaus

Am 3. Januar präsentiert der südkoreanischen Dirigenten Beomseok Yi die Auftragskomposition „Maximilian“ und läutet damit offiziell das Maximilianjahr des Landes Tirols ein. Das Werk erzählt die Geschichte des jungen Kaisers Maximilian I., dessen Tod sich im kommenden Jahr zum 500. Mal jährt.

Die Festspiele gehen am 6. Januar mit einem weiteren Orchesterkonzert zu Ende – zu aufführen kommt ein Trio von Debussy, Mozart und Mahler, unter der Leitung von Anja Bihlmaier.

Umrahmt wird das Festival von ausgewählter Kammermusik – unter anderem mit zeitgenössischer Musik von Tito Ceccherini und seinem Ensemble Risognanze.

