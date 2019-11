× Erweitern Foto: Facebook/Lisa Stansfield Lisa Stansfield 2017

Foto: K. Garner Lisa Stansfield

Angefangen hat sie als Sängerin der Band Blue Zone, auch sang sie den Coldcut-Hit „People Hold on“.

Das im November 1989 veröffentlichte Album „Affection“ war ihr Debüt als Solosängerin, und das wird jetzt live gefeiert! Freu dich auf Hits wie „This Is the Right Time“ und „All Around the World“.

LISA STANSFIELD – Affection – 30th Anniversary Tour 2019

18.11. Köln, E-Werk, 19.11. Ludwigshafen, Feierabendhaus, 21.11. Bremen, Metropol Theater, 27.11. Hamburg, Barclaycard Arena, 28.11. Halle, Händelhalle, 30.11. Berlin, Tempodrom, 1.12. Mainz, Halle 45, 2.12. München, Philharmonie