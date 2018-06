Klavier im Klub

× Erweitern Foto: Blitz Club Johannes Mergarten

Ein Klavierkonzert im Technoklub? Während manche über die Sinnhaftigkeit einer solchen Verbindung nur nachdenken, schafft man im Blitz Club Tatsachen.

Am 9. Juni findet ein Konzert des jungen Pianisten Johannes Mergarten im Techno-Tempel Blitz statt. Ganz zufällig kommt Johannes’ Verbindung zur elektronischen Musikszene allerdings nicht. So hat er schon das ein oder andere Techno-Festival mit seinem Klavierspiel bereichert, zum Beispiel das Monticule Festival in Frankreich. In diesen Situationen trat er meistens als Seelenbalsam-Nebenprogramm für müde Raver auf. Ganz anders demnächst im Blitz, wenn er im Mittelpunkt des Geschehens sein wird. *jm

9.6.,22:30 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1, http://www.blitz.club