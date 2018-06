Hommage an Tom of Finland

× Erweitern Foto: Konkursbuch Verlag Mein schwules Auge

Die Münchner Galerie „Kunstbehandlung“ zeigt zum CSD eine Ausstellung von Rinaldo Hopf, der auch den diesjährige Band „Mein Schwules Auge 14“ herausgibt. Darin dreht sich alles um das inzwischen ikonographische Werk von Tom of Finland. In der Ausstellung ist eine Auswahl der Illustrationen des aktuellen, gleichnamigen Sammelbandes zu sehen. Am Abend der Vernissage ist zugleich Signierstunde mit Rinaldo Hopf.

Bis 14.7., Kunstbehandlung, Müllerstr. 40, www.kunstbehandlung.de