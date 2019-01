Deine Chance auf ein WIRKLICH kreatives Faschings-Kostüm

× Erweitern Foto: Christian POGO Zach Gärtnerplatztheater

Das Staatstheater am Gärtnerplatz öffnet regelmäßig die sonst streng bewachten Pforten seines Fundus und trennt sich von einigen seiner handgearbeiteten Unikate. Am 9. Februar ist es wieder soweit.

Foto: Gärtnerplatztheater Gärtnerplatztheater

Früher Vogel fängt den Papageno

Es ist eine einzigartige Gelegenheit, an die hochwertigen, handgemachten Garderoben aus den verschiedensten Stücken der letzten Spielzeiten heranzukommen, denn sie sind Unikate – und so ist der Andrang erfahrungsgemäß groß. Das Theater hat den Zugang daher mit einem Wartemarken-System geregelt: Ab 9 Uhr werden diese am Haupteingang vergeben – Zugang gibt es der Reihe nach von 10 Uhr bis 14 Uhr. Über Facebook wird das Team aktuelle Updates zum Einlass bekannt geben.

Nehmt genug Bargeld mit: Eine Dreigroschen-Oper ist der Kostümverkauf im Gärtnerplatztheater nicht, dennoch sind die eigentlich unbezahlbaren Stücke Schnäppchen. Viel Spaß und Erfolg!

9.2., Kostümverkauf, Gärtnerplatztheater, Gärtnerplatz 31, München, 10 – 14 Uhr, Infos