Eine Hommage an Peter Kreuder

× Erweitern Foto: Deutsches Theater München Die Peter Kreuder Story

Der deutsch-österreichische Komponist Peter Kreuder starb am 28. Juni 1981 – sein Lebenswerk ist jedoch unvergessen. Er erschuf die Musik zu über 180 Filmen, Opern, Orchesterwerken und Musicals, arbeitete mit Zarah Leander, Johannes Heesters und ging auf Welttournee mit Josephine Baker. Als „König der Evergreens“ wurde er berühmt, seine bekanntesten Hits sind unter anderem „Sag' beim Abschied leise Servus“, „Ich wollt, ich wär' ein Huhn“ und sein 1939 erschienener Schlager „Musik! Musik! Musik! (Ich brauche keine Millionen)“, der das Lebensgefühl einer gebeutelten Generation widerspiegelte. 35 Jahre nach seiner Veröffentlichung wurde es als Titelmelodie der Muppet Show neu entdeckt.

Peter Kreuder lebte und studierte auch in München. 1922 setzte er zum ersten Mal seinen Fuß in den Silbersaal des Deutschen Theaters Münchens, um als Pianist aufzutreten. In eben diesem Saal wird ihm zu Ehren nun ein wunderbarer Musikabend veranstaltet – in seiner Lieblingsbesetzung, einem Jazztrio mit Sänger. Die kreativen Köpfe dahinter sind Peter John Farrowski als Sänger und Autor, Andreas Michael Roth als Autor und Erzähler, und Dr. Peter Wegele als Pianist und musikalischer Leiter. Begleitet werden sie dabei vom Munich Jazz Trio. Eine schwungvolle Hommage an Peter Kreuder, ein bunter Abend und ein glückliches Publikum – es würde ihm sicher sehr gefallen.

18. – 19.1., Die Peter Kreuder Story, Silbersaal des Deutschen Theaters, Schwanthalerstraße 13, München, S/U Hauptbahnhof, 20 Uhr