Ein Tusch für die kleinen Festivals

Vor Münchens Haustür kann nicht nur ausgezeichnet gewandert und gesportelt werden. Dank blühender Festivallandschaften direkt im Umland der Landeshauptstadt kommen Freunde des musikalischen Eskapismus voll auf ihre Kosten.

Mitte Juni führte das PULS-Festival auf Schloss Kaltenberg vor, was für ein Potenzial und Ideenreichtum in kleinen Festivals schlummern. Trotz (oder vielleicht gerade wegen) Regenschauern blieb die Stimmung bei den musikalischen Highlights wie Kraftklub, Dillon oder auch Zugezogen Maskulin zauberhaft stabil.

In den kommenden Sommermonaten dürfen auch andere Festivals im Umland beweisen, was in ihnen steckt. Weiter geht es am 14. Juli mit dem Puch Open Air, das dank treuer Stammbesucherschaft und großartigem Booking (wie dieses Jahr mit The Notwist oder SUUNS) schon vor langer Zeit zum Klassiker avancierte.

Vergleichsweise noch jünger, aber mindestens ebenso ambitioniert, sind die Festivals Brass Wiesn vom 2. bis 5. August und Kuahgartn Open Air am 1. September. Das alternative Lederhosen- und Blasmusikfestival Brass Wiesn holt sich dieses Jahr als Headliner die Kultbands Spider Murphy Gang und La Brass Banda auf die Bühne. Beim Kuhgartn Open Air werden hingegen die Auftritte von Die Sterne und Bavarian Squad die Highlights sein.

Puch Open Air 2018 /14.7., Jetzendorf, www.puch-openair.de

Brass Wiesn 2018 / 2. – 5.8., Eching, www.brasswiesn.de

Kuahgartn Open Air 2018 / 1. 9 Edling, www.kuahgartnopenair.de