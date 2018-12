× Erweitern Grafik: Markus Mitterer Fabulous Four

Auch in diesem Jahr haben Kashmaa Rosé, Baronesse de Luxe und natürlich ihre Perle Jürgen als „Trio total“ eine Weihnachtsshow erdacht, die sie am dritten Adventswochenende ihrem Publikum präsentieren. „Ein teuflischer Plan“ ist ein Travestie-Comedy-Spektakel, das als Krimi daherkommt und mit Witz, Gesang und mehreren Schrankkoffern schillernder Kostüme präsentiert wird. Übrigens: Von jeder verkauften Karte geht 1 Euro an das Ambulante Kinderhospiz München.

14. – 16.12., Gaststätte Zunfthaus (Saal), Thalkirchner Str. 76, 20:30 Uhr (Sonntag 18 Uhr), www.the-fabulous-four.net