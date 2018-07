× Erweitern Foto: Michaela Auer Meine große Liebe

Am Mittwoch, dem 11. Juli findet die Ausstellungseröffnung des Foto- und Textprojekts „Meine große Liebe“ statt. Zu diesem Thema wurden Bewohner und Bewohnerinnen, Pflegepersonal und Angestellte aus den drei „Häusern der Vielfalt“ der Münchenstift GmbH und der queeren Community befragt. Herausgekommen ist eine bunte Mischung an Lebensgeschichten, Wünschen und Träumen, die mit Porträtaufnahmen der Fotografin Michaela Auer untermalt werden. Der Gedanke an die große Liebe lässt Augen strahlen, nach Worten suchen und erweckt Vergangenes zum Leben. Was in den Texten und Bildern zum Ausdruck kommt, ist eine Hommage an ein großes Gefühl und ein Hoch auf die Liebe. Die Ausstellung wurde von Kurator Michael Härteis konzipiert und wird gefördert durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und die Münchner Regenbogenstiftung.

11.7., Haus an der Effnerstraße (Münchenstift), Effnerstr. 76, 18:30 Uhr, www.muenchenstift.de