Ein Fest für alle

„Forever Young“ – das Museum Brandhorst wird 10 Jahre alt und zeigt zum Geburtstag zahlreiche Erwerbungen der letzten Jahre, die zuvor noch nicht ausgestellt wurden.

Die Ausstellung gibt es vom 23. Mai 2019 ab 20 Uhr bis zum April des nächsten Jahres zu sehen. Am Wochenende der Eröffnung ist der Eintritt samstags und sonntags kostenlos, so dass dieser Geburtstag eine Feier für alle wird. Zusätzlich finden Performances, Diskussionen und Vorträge statt. Thematisch bewegt sich alles im Rahmen von drei Schwerpunkten: Die dunkle Seite von Pop, zeitgenössische Malerei und Subjektivität im Spätkapitalismus. Zu den Highlights des Festwochenendes gehört eine Tanzperformance von Teilen des Richard Siegal/Ballet of Difference, sowie ein Konzert von Mirjam Mesak aus dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper.

23.5., „Forever Young – 10 Jahre Museum Brandhorst“, Theresienstrasse 35a, 20 Uhr, www.museum-brandhorst.de