Drei Männer im Schnee

Foto: Vas Triantis Gärtnerplatztheater Chansonnier und Musikkabarettist Thomas Pigor

Im Auftrag des Gärtnerplatztheaters verwandelt am 3.2. der legendäre Chansonnier und Musikkabarettist Thomas Pigor den satirischen Erfolgs-Roman von Erich Kästner aus dem Jahr 1934 in eine skurril-spritzige Revueoperette. Die Verwechslungskomödie um den Lebenskünstler, der einen Luxusaufenthalt im Preisausschreiben gewonnen hat mit einem Millionär und Konzernchef klingt nach leichter Kost, birgt aber auch so manche kleine Weisheit zu unserem Leben zwischen Sein und Schein. *bm

Foto: Vas Triantis

3.2., Gärtnerplatztheater, 18 Uhr, www.gaertnerplatztheater.de