DOK.fest München

× Erweitern Foto: Thomas Ladenburger Filmproduktion Dokfest_IAmAnastasia

Vom 8. bis 19. Mai findet Deutschlands größtes Dokumentarfilmfestival in München statt. Beim „DOK.fest 2019“ werden wieder rund 45.000 Gäste 150 neue Filme zu sehen bekommen, darunter auch vier Streifen mit queerem Inhalt, auf die wir euch hier gern kurz aufmerksam machen möchten.

I Am Anastasia:

Auf dem Höhepunkt seiner Bundeswehr-Laufbahn entscheidet ein Oberstleutnant (Foto), sich als Transgender zu outen. Der Film erzählt die Geschichte von Anastasia, der ersten Transgender-Person bei der deutschen Armee.

NO BOX FOR ME. AN INTERSEX STORY:

Die intersexuelle Deborah reflektiert für ihre Abschlussarbeit überkommene gesellschaftliche Vorurteile und eröffnet sich und anderen eine hoffnungsvolle Identitätsfindung.

EYE CANDY:

Yasmin Lander ist Wrestlerin. Unter dem Namen Charlie Morgan tritt sie im Ring als Mann an und erkämpft sich den Respekt der Fans. Werden sie Charlie noch feiern, wenn sich zeigt, wer sie wirklich ist?

DRAW A LINE – RICHARD SIEGAL AND THE BALLET OF DIFFERENCE:

Tänzer und Choreograf Richard Siegal dringt mit seinem in München und Köln beheimateten Ensemble „Ballet of Difference“ in neue Dimensionen vor – und inspiriert die internationale Tanzszene.

8. – 19.5., diverse Spielstätten, www.dokfest-muenchen.de