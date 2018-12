DI_VER*SE im Teamtheater

× Erweitern Foto: dieheroldfliri.at Diverse

„Es ist nicht wichtig, eine Frau oder ein Mann zu sein. Wichtig ist es, ein Mensch zu sein.“ Dieser Leitsatz steht über dem Theaterstück DI_VER*SE der Münchner Künstlerin und Regisseurin Barbara Herold, das Mitte Dezember vier Abende im Teamtheater zu sehen ist. Obwohl Diversität in fast allen Bereichen der Gesellschaft hoch bewertet wird, stößt Vielfalt beim Geschlecht an ihre Grenzen. Daher haben die Macher und Macherinnen des Theatervereins „dieheroldfliri“ rund ein Dutzend trans* und inter* Personen verschiedenen Alters und unterschiedlichster Herkunft interviewt und bringen deren Geschichten auf die Bühne. Sie berichten über ihren Alltag, über Ausgrenzung und Anerkennung, von Menschenrechten und Menschenwürde und der Suche nach ihrem persönlichen Glück. Die bilderreiche Collage eröffnet neue Sichtweisen auf Geschlechterstereotypen und wirbt für eine Gesellschaft, in der ein Mensch mehr zählt als sein Geschlecht. Am 13. Dezember findet im Anschluss an die Vorstellung ein Werkstattgespräch mit Experten und Expertinnen sowie dem Ensemble statt. Dazu eingeladen sind Jeanne Riedel und Yasmine Weber von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) sowie Markus Apel, Vorstandsmitglied des LSVD Bayern.

12. – 15.12., Teamtheater, Am Einlaß 2 a, 20 Uhr, www.teamtheater.de