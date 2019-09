× Erweitern Foto: Circus-Theater Roncalli Circus Roncalli Ulik Robotic – eine Zeitreise in die Zukunft der Akrobatik. Ein Roboterarm und ein Artist zeigen ein Pas de Deux der modernen Neuzeit.

2018 gestartet, gastiert Bernhard Paul's neuestes Werk „Storyteller – Gestern, Heute, Morgen“ vom 17.10 bis zum 17.11. in München. Bereits über eine halbe Million Zuschauer erlebten das faszinierende Programm zwischen Nostalgie und Moderne, das in die Circus-Geschichte entführt. So spannt „Storyteller“ den Bogen von der Entstehung des Circus vor 250 Jahren bis zum Einsatz moderner Technologie – und verzichtet dabei völlig auf den Einsatz von Tieren.

Mit einer 360°-Holographie präsentiert das Circus-Theater Roncalli eine Weltneuheit in der Manege: Mit Hilfe von 11 Laserbeamern werden stimmungsvolle Bilder in das Zelt projiziert und eine perfekte Illusion kreiert. Der Roncalli-Zauber entfaltet dadurch neue Facetten und bleibt dennoch seiner poetisch-nostalgischen Form treu. Clowns, Akrobaten und internationale, preisgekrönte Artisten bilden das Herzstück der Roncalli-Inszenierung. Eine absolute Premiere feiert Ulik Robotic (Foto) mit seiner faszinierenden Symbiose von Mensch und Maschine. Die mechanischen Bewegungen verschmelzen mit der Akrobatik des Künstlers in einem harmonischen Rhythmus und sind eine Hommage an Charlie Chaplin’s „Modern Times“.

Eine weitere Neudeckung von Bernhard Paul, dem Roncalli-Gründer und -Direktor, ist Antonio Vega aus Mexiko, der als „Chistirrin“ einen Clown aus einer Mischung von Till Eulenspiegel sowie Max und Moritz verkörpert. Bereits in der vierten Generation Clown, spielt er zwölf Instrumente, fährt Einrad, schlägt Flicflacs, tanzt, singt und saust als Trapezakrobat durch den Zirkushimmel. Ein großes Spektakel!

Wer staunen und sich verzaubern lassen möchte, sollte sich jetzt Tickets sichern.

17.10. – 17.11., Circus Theater Roncalli – Storyteller, München (Ort bitte der Website entnehmen, wenn bekannt gegeben), Circuskasse ab Premiere tägl. von 10 – 20 Uhr geöffnet, Tickets und Infos über 089 21231944 und www.roncalli.de