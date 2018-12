Cameron Carpenter in der Philharmonie: Ein Exzentriker an der Orgel

× Erweitern Foto: Thomas Grube Cameron Carpenter

Cameron Carpenter (37) gehört zu den wohl auffälligsten Figuren der Klassik-Welt, doch der US-amerikanische Organist fasziniert nicht nur durch sein äußeres Erscheinungsbild und durchaus selbstverliebtes Auftreten, hinter seinem flamboyanten Stil steckt auch ein Musiker der Extraklasse. Als erster Organist überhaupt wurde er für sein Album „Revolutionary“ für einen Grammy nominiert. Kein Wunder, reizt Carpenter doch das mächtige Instrument mit aberwitzigen Akkordrepetitionen und virtuosen Läufen bis an dessen Grenzen aus. Am 22. Dezember gastiert Carpenter mit den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Christoph Eschenbach mit Werken von Strauss, Rachmaninoff und Schumann in der Münchner Philharmonie. Wer kurz vor den Feiertagen statt „Stiller Nacht“ ein an- und aufregendes Konzert erleben möchte, ist hier richtig.

22.12., Philharmonie im Gasteig, 20 Uhr, www.bellarte-muenchen.de