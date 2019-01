Bösartig, bairisch und elegant

× Erweitern Foto: Veranstalter theater-gott-des-gemetzels

Im Heppel & Ettlich wird an vier Terminen im Januar eines der erfolgreichsten Theaterstücke der letzten Jahrzehnte aufgeführt: „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza, das auch unter der Regie von Roman Polański verfilmt wurde.

Das Stück führt die scheinbar zivilisierte und liberale Fassade der Bourgeoisie derartig vor, dass am Ende nicht mehr viel von ihr übrig bleibt. Die freie Münchner Theatergruppe Wirtshausmannschaft bringt es in bairischer Sprache auf die Bühne, wobei man betonen muss, dass der Dialekt hier als reine Kunstsprache ohne Folklore und deren Klischees fungieren soll. Ihren Ausgang findet die Geschichte, als der Sohn des Ehepaars Huber dem der Reys zwei Zähne ausschlägt. Ganz im Rahmen bürgerlicher Sittlichkeit und Vernunft wollen sich die beiden Familien treffen, um sich zu einigen. Die Zusammenkunft scheitert in dem Sinne nicht nur, sondern eskaliert geradezu fürchterlich komisch.

8. - 11.1. Heppel & Ettlich, Feilitzschstr. 12, 19 Uhr, Infos + Tickets: www.heppel-ettlich.de