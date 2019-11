Bodyguard – im Deutschen Theater

× Erweitern FOTO: Jens Hauer Bodyguard Die stimmgewaltige Niederländerin Asiata Blackman besetzt die Rolle der Rachel Marron.

Von der Leinwand auf die Bühne. „Bodyguard“ ist längst nicht nur ein Kinohit. Erstmals besucht der preisgekrönte Welterfolg die Bühne des Deutschen Theaters in München. Seit der Uraufführung am Londoner West End 2012 begeisterte die Spitzenproduktion über vier Millionen Zuschauer in zwölf verschiedenen Ländern.

Der frühere Geheimagent Frank Farmer wird engagiert, um den Superstar Rachel Marron vor einem unbekannten Stalker zu beschützen. Der Beginn einer Liebe zwischen der exzentrischen Diva und ihrem strengen Bodyguard.

Das topmoderne und glamouröse Bühnenereignis überzeugt nicht nur mit seiner packenden Liebesgeschichte, sondern auch mit erstklassigen Songs der Musikgeschichte. Neben dem legendären Soundtrack sind noch weitere Nummer-1-Hits live zu erleben. Seinen besonderen Charme erhält das Musical durch ein spektakuläres Bühnenbild und das fantastische Ensemble. Ein Abend der Extraklasse ist vorprogrammiert. *cv

Tickets gibt’s über www.deutsches-theater.de oder auf www.eventim.de.

7.11. – 15.12., Deutsches Theater München, Schwanthalerstr. 13, München, www.deutsches-theater.de