Billy Idol live

Billy Idol kehrt zurück auf das Tollwood Festival! Mit Superhits wie „Dancing With Myself“, „Rebel Yell“ und natürlich „Sweet Sixteen“ begeisterte er in den 1980er-Jahren die Musikwelt und baute eine musikalische Brücke zwischen Punk und Hardrock. Jetzt ist die Punk-Ikone mit den schockblonden Haaren endlich wieder in Deutschland – und heute auf dem Sommer-Tollwood zu Gast, dessen Bühne der 63-Jährige mit alten und neuen Hits rockt. *bm

3.7., Tollwood, Musik-Arena, Spiridon-Louis-Ring, 20 Uhr, www.tollwood.de