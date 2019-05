× Erweitern Foto: N. Müller Philhomoniker

Nach dem erfolgreichen Musikerlebnis Various Voices 2018, dem 14. Europäischen LGBTI Chorfestival, geht am 15. Juni 2019 das neue Programm „Best of Philhomusical“ im Wirtshaus im Schlachthof an den Start.

Philhomoniker

Es erwartet uns eine Reise durch die facettenreiche Welt der Musicals, bei der sich sogar Judy Garland verneigen würde. Die Münchener Philhomoniker, Mitveranstalter der Various Voices 2018, verspricht lebhaft interpretierte, intonierte und parodierte Songs seit Richard Rodgers und Leonard Bernstein, kombiniert mit einer Portion Charme und Selbstironie.

„Ulkig, charmant & unorthodox“ (Abendzeitung)

Seine Anfänge hatte der schwule Männerchor e.V. zu Beginn der 1990er Jahre – stets mit dem Ziel kulturelle Blockaden, wie Vorurteile gegen Homosexuelle abzubauen. Anders als bei klassischen Chören, verbindet die Philhomoniker Gesang, Choreographie und Inszenierung. So nutzt der Chor seine Auftritte als Sprachrohr für gesellschaftliche, politische und schwule Themen der Öffentlichkeit. Inzwischen ist der Philhomoniker-Chor nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit erfolgreich unterwegs.

„Wer die Philhomoniker live gesehen hat, der weiß, hier ist für Augen und Ohren etwas geboten: mal ernsthaft, Mal lebhaft, meist aber mit ordentlich Humor und einem ironischen Augenzwinkern.“ (Philhomoniker-Chor)

15.6., Best of Philhomusical, Wirtshaus im Schlachthof. Zennettistraße 9, München, 20 Uhr, https://philhomoniker.de/