Foto: Wilfried Hösl, aus: Mama, ich kann fliegen

Unangestrengt, ohne äußerlichen Aufwand, im intimen Rahmen eines Ballettsaals, für einen Kreis von ein wenig über hundert Interessierten – so wurde „Ballett extra“ im Herbst 2001 konzipiert. Bei einem offenen Probentag kann man hautnah miterleben, was und wie Tänzer Tag für Tag arbeiten, um das Publikum mit glanzvollen Abenden im Theater verzaubern zu können. Ein spannender Einblick in die Welt hinter die Kulissen!

21.6., Ballett-Probenhaus, Am Platzl 7, 9:45 Uhr, www.staatsoper.de