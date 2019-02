⚣ Aktzeichnen in München ⚣

× Erweitern Foto: Daniel M. Schmude

Foto: Daniel M. Schmude

Im Rahmen der Austellung „The Male Figure 9“ in der Kunstbehandlung lädt der Künstler Daniel Marcel Schmude-Sterling zu einem Aktzeichenkurs.

„Der Event findet im Atelier des renomierten Maler Robert C. Rore statt. Hiermit stellt die Kunstbehandlung und der Künstler allen Zeichnern/in der homoerotischen Kunst die Möglichkeit Männermodelle in einem angenehmen Ambiente zeichnen zu können“, verrät der Berliner. „Es richtet sich an Hobbyzeichner, Professionelle und Kreative. Freunde, Paare und Einzelne sind herzlich willkommen.“ Wir sind gespannt!

29.3., Kunstbehandlung, Müllerstr. 40, München, 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr, die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person und ist auf 5 bis 10 Teilnehmer beschränkt, danielmschmude.com