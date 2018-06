20 Jahre Piggy & Gene

Kaum zu glauben: Schon (oder erst?) 20 Jahre stehen die beiden Travestiestars Miss Piggy & Gene Pascale gemeinsam auf der Bühne. Ein ungleiches Paar, das zusammen aber hervorragend funktioniert! Mit ihrer besten Freundin France Delon und einem vermutlich enthusiastischen Publikum feiern sie das Jubiläum mit ihren Highlights – einer rasanten, witzigen und musikalischen Show in ihrem „Wohnzimmer“. Glitzer, Glamour, Gags – what else?

24.6., Oberangertheater, Oberanger 38, 20 Uhr, www.piggy-gene.de