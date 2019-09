Time for Tea – Teekultur mit Klasse in München

× Erweitern Foto: Hotel Vier Jahreszeiten Hotel für Jahreszeiten

Vergesst Beaujolais und Chardonnay: Für viele ist ein Teeaufguss und nicht Wein der Gipfel der Zivilisiertheit. Dass man den Tee dabei nicht einfach nur daheim aufkocht, sondern das Teetrinken zelebriert, versteht sich von selbst. Seid ihr selbst Fans hochklassigen Tees, solltet ihr euch folgende Spots in München anschauen.

British High Class im Victorian House

Foto: Victorian House

Das Victorian House kennt der ein oder andere vielleicht. Es ist das klassischste, was man in Sachen englischer Teekultur in München findet. Teeauswahl, Einrichtung, sogar das Personal – all das atmet förmlich British High Tea. Probiert auch die leckeren, warmen Scones zum Tee.

The Victorian House, Frauenstr. 14, Mo – Fr: 9 – 19 Uhr, Sa & So: 9:30 – 19 Uhr, www.victorianhouse.de

Asien-Roundtrip im Tushita Teehaus

Eine ebenfalls hochkultivierte Teeauswahl, bloß eben mit asiatischem Einschlag, bietet das Tushita nahe der Fraunhoferstraße. Neben einer imposanten Auswahl an traditionell hergestellten Tees wie Matcha oder Chai verwöhnt das toll eingerichtete Lokal zudem mit veganem Frühstück und Kuchen.

Tushita Teehaus Klenzestr. 53, Mo – Fr: 9 – 20 Uhr, Sa: 10 – 20 Uhr,

www.tushita.eu/teehaus

Afternoon Tea im Hotel Vier Jahreszeiten

Foto: Hotel Vier Jahreszeiten Hotel Vier Jahreszeiten

Der edle Afternoon Tea in der Lobby im Hotel Vier Jahreszeiten nimmt sich den traditionellen High Tea in angelsächsischen Hotels zum Vorbild und bietet höchste Qualität. Der Teesommelier des Hauses, Monsieur Belouet, steht euch beratend zur Seite und eine klassische Sandwich-Etagère wird außerdem gereicht.

Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, Maximilianstr. 17, Mo – So: 15 – 18 Uhr, www.kempinski.com

Ehrlich norddeutsch in der Friesischen Teestube

Foto: Friesische Teestube Friesische Teestube

Die Friesen lieben ihren Tee genauso wie die Münchner. In der gemütlichen Friesischen Teestube ist man ganz weit weg vom Trubel der Landeshauptstadt und kann sich durch die Unmengen an traditionellen norddeutschen Tees probieren. Abends gibt es dann noch Korn und traditionelles Abendbrot.

Friesische Teestube, Pündterplatz 2, Mo – So: 10 – 22 Uhr, www.friesische-teestube.de

Laifufu

Dieser Teesalon an der Mailingerstraße widmet sich ganz der taiwanesischen Teekultur. Neben den hervorragenden Oolong-Tees bietet das Laifufu wunderschönes Teegeschirr und andere Kleinigkeiten. Teeverkostungen und auch authentische Teezeremonien sind ein willkommenes Extra im Laifufu.

Laifufu Teesalon, Maillingerstr. 14, München, Di – Fr: 11:30 – 19 Uhr, Sa: 10 – 16 Uhr, www.laifufu.de